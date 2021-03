I Daft Punk si sciolgono dopo 28 anni di attività musicale

I Daft Punk si sono sciolti dopo 28 anni di attività musicale. Una vera e propria doccia fredda per i fan del gruppo musicale francese di musica elettronica fondato dai parigini Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter. La notizia è stata annunciata mediante un video reso disponibile su YouTube, un filmato di 8 minuti dal titolo inequivocabile, Epilogue.

I Daft Punk – Foto: Facebook

Nel video i due artisti francesi camminano nel deserto per circa tre minuti, in silenzio. Successivamente, Thomas Bangalter si fa “esplodere” da Guy-Manuel de Homem-Christo che, con molta esitazione, preme un pulsante posto sulla schiena del compagno, azionando un countdown. Il video termina con le note di Touch e la scritta “1993-2021” che va a sancire così la fine dei Daft Punk.

Durante la loro carriera hanno pubblicato quattro album, Homework, Discovery, Human After All e Random Access Memories, quest’ultimo, pubblicato nel 2013, album che li consacrò definitivamente al mondo intero. Random Access Memories, premiato ai Grammy Awards 2014 come Album dell’anno e Miglior album dance/elettronico, ha venduto oltre tre milioni di copie grazie alla hit Get Lucky ed altri singoli di successo come Lose Yourself to Dance e Instant Crush.

Epiloque dei Daft Punk: il video