Fimi 2020: cambiano le regole per i singoli d’oro e di platino

Fimi ha dato il via al nuovo anno con grosse novità che riguardano in particolar modo le regole per i singoli d’oro e di platino dei singoli in Italia. Nessun cambiamento per quanto riguarda gli album, restano invariate a 25.000 unità per l’oro e 50.000 per il platino.

Quali sono le novità per quanto riguarda le certificazioni dei singoli? Fino al 2019 per raggiungere il disco d’oro per i singoli era sufficiente toccare 25.000 copie, mentre, per il platino 50.000 unità.

Ora invece servono 35000 unità per il disco d’oro e 70000 per il platino.