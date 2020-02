I Pearl Jam tornano in concerto in Italia. Il gruppo musicale grunge/rock alternativo statunitense si esibirà in estate a Imola. Uno dei gruppi più famosi e di successo degli anni Novanta, che ha venduto oltre 60 milioni di copie di cui 30 milioni soltanto negli Stati Uniti, ha inserito una tappa nel suo tour mondiale.

Quando e dove si esibirà la band americana? Il 5 luglio 2020 all’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari con guest star, Pixies.

Ma le sorprese per i fan del gruppo musicale non finiscono qui. I Pearl Jam pubblicheranno il loro nuovo album Gigaton nel marzo 2020.