Get it Back è il nuovo brano dei Pearl Jam, incluso in “Good Music to Aver the Collapse of American Democracy”. Questo progetto discografico contiene registrazioni mai pubblicate, rarità, remix e cover di artisti come i R.E.M., Hailey Williams, My Morning Jacket e molti altri. Tutti i proventi sono stati destinati al Voting Rights Lab, organizzazione politicamente indipendente che ha come obiettivo di diffondere informazioni politiche e legislative per assicurare e difendere i diritti di voto degli americani.

I Pearl Jam hanno una lunga storia di attivismo e coinvolgimento politico che risale al 1992, quando hanno ospitato il concerto gratuito “Drop in the Park” a Seattle, che ha registrato migliaia di elettori. Per quasi tre decenni, la band ha suonato in innumerevoli concerti di beneficenza, ha sostenuto apertamente cause progressive e ha donato milioni di dollari a organizzazioni no profit locali e globali, attraverso la loro Vitalogy Foundation. Attualmente, la band sta collaborando con le principali organizzazioni nazionali tra cui People For The American Way, League of Conservation Voters e organizzazioni regionali selezionate come MakeThe Road Pennsylvania per promuovere il voto per posta.

Get it back dei Pearl Jam: il video ufficiale

La discografia dei Pearl Jam

1991 – Ten

1993 – Vs.

1994 – Vitalogy

1996 – No Code

1998 – Yield

2000 – Binaural

2002 – Riot Act

2006 – Pearl Jam

2009 – Backspacer

2013 – Lightning Bolt

2020 – Gigaton