Gli album più venduti nel 2019 in Italia: sbanca Ultimo

Gli album più venduti nel 2019 in Italia dal 28 dicembre 2018 al 29 dicembre 2019. La chart della Fimi premia Ultimo, secondo classificato al Festival di Sanremo 2019.

Ultimo – Foto: Facebook

Gli album più venduti nel 2019 in Italia: la top 20

1 COLPA DELLE FAVOLE ULTIMO

2 PLAYLIST LIVE SALMO

3 MACHETE MIXTAPE 4 M

4 PETER PAN ULTIMO

5 PERSONA MARRACASH

6 START LIGABUE

7 PARANOIA AIRLINES FEDEZ

8 ATLANTICO ON TOUR MARCO MENGONI

9 ACCETTO MIRACOLI TIZIANO FERRO

10 BOHEMIAN RHAPSODY (O.S.T.) QUEEN

11 PIANETI ULTIMO

12 23 6451 THA SUPREME

13 PLATINUM COLLECTION QUEEN

14 RE MIDA (AURUM) LAZZA

15 WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? BILLIE EILISH

16 20 CAPO PLAZA PLAZA

17 È SEMPRE BELLO COEZ

18 DIARI APERTI (SEGRETI SVELATI) ELISA

19 ROCKSTAR (POPSTAR EDITION) SFERA EBBASTA

20 DOVE GLI OCCHI NON ARRIVANO RKOMI