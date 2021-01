Grammy Awards 2021 rinviati al 14 marzo a causa della pandemia di Covid

Grammy Awards 2021: ultime news e rumor. Sono stati rinviati al 14 marzo a causa della pandemia di Covid-19. La decisione era inevitabile per via dell’alto numero di contagi e decessi registrati a Los Angeles. L’organizzazione ha comunicato che la nuova data è stata fissata per domenica 14 marzo.

I vertici dei Grammy Awards hanno diramato il seguente comunicato stampa: “Dopo attente valutazioni con esperti epidemiologi, conduttore e ospiti abbiamo preferito riprogrammare la 63a edizione dei Grammy Awards. Il peggioramento della situazione contagi a Los Angeles, che ha determinato il sovraffollamento degli ospedali e la saturazione delle terapie intensive, nonché le nuove linee guida dei Governo centrale e locale ci hanno spinto a posticipare, convinti che questa sia la cosa giusta da fare”.

Per poi aggiungere: “Niente è più importante della salute e della sicurezza della nostri ospiti e del personale che lavora alla realizzazione dello show. Vogliamo ringraziare tutti i talent, lo staff, i fornitori e soprattutto i nominati di questa edizione per la loro comprensione, la loro pazienza e la loro disponibilità a collaborare in questo periodo senza precedenti”.

La cerimonia era inizialmente prevista per il 31 gennaio.