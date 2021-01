Pezzo di Cuore è il loro nuovo singolo di Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Il primo duetto ufficiale delle due cantanti pugliesi diventerà presto realtà. Emma ha annunciato sul suo profilo Instagram: “Non c’è modo migliore di salutare tutti voi e il 2021 con questo bellissimo ricordo mio e di Ale che porto nel cuore. Che emozione la nostra prima Arena insieme e che meraviglia vedere tante persone cantare insieme a noi. Torneremo presto a condividere quelle bellissime emozioni e vi prometto che quest’anno ci rivedremo su quel palco!”.

La sua grande amica Alessandra Amoroso ha scritto sul suo profilo social: “Dopo il tuo ricordo di ieri non potevo non risponderti così Emma e grazie per aver fatto riaffiorare dei ricordi bellissimi! Mi mancano queste emozioni ma soprattutto a me mancate tantissimo tutti voi! Sono certa che presto avremo modo e spazio per abbracciarci di nuovo, anche attraverso la musica”.

A parte il duetto sul palco del Teatro Ariston con Non è l’inferno, brano con il quale Emma vinse la sessantaduesima edizione del Festival di Sanremo, le due cantanti pugliesi e star di Amici di Maria De Filippi non avevano mai duettato ufficialmente… almeno fino ad ora.

I fan di Emma e Alessandra stanno già sognando ad occhi aperti… e anche noi.

