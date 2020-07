How you like that è il nuovo singolo delle Blackpink che è già disponibile dal 26 giugno scorso dopo il grande successo ottenuto dal brano “Sour Candy”, presente in “Chromatica”, ultimo disco in studio di Lady Gaga. Le coreografie e i nuovi look sfoggiati da Lisa, Jennie, Rosé e Jisoo sono pazzeschi e hanno molto colpito i fan.

Il video, fra l’altro, ha già battuto un incredibile record mondiale! La clip ufficiale che accompagna How You Like That è il video che ha ottenuto il maggior numero di views in tempo reale su Youtube. Quando è arrivata online la premiere del video, si sono infatti collegati nello stesso momento oltre 1.65 milioni di persone!

Il brano è il primo singolo del nuovo tanto atteso disco di comeback delle Blackpink. Le ragazze hanno in programma di pubblicare il seguito il prossimo settembre. In base a quanto rivelato dalla YG Entertainment, inoltre, How you like that sarà il primo di una serie di singoli che saranno rilasciati a breve prima dell’uscita del disco.

Regine su YouTube e su Spotify, il loro successo mondiale è esploso circa un anno fa con il singolo “Kill This Love” e con la loro partecipazione al Coachella, un’occasione unica con la quale hanno raggiunto il primato di prima band k-pop al femminile presente nella line up del festival.

How you like that delle Blackpink: il video ufficiale