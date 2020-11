I need you Christmas è il nuovo brano natalizio dei Jonas Brothers, che è disponibile dal 30 ottobre scorso. Il singolo giunge a circa un anno di distanza da Like it’s Christmas, pezzo natalizio che ottenne oltre 130 milioni di stream. Un anno davvero fortunato per i fratelli Kevin, Joe e Nick Jonas visto che hanno anche ricevuto tre premi ai Billboard Music Awards.

A causa della grave e drammatica crisi sanitaria internazionale, provocata dalla diffusione del nuovo Coronavirus, che ha messo in ginocchio l’economia mondiale durante quest’anno sarà comunque un Natale 2020 davvero difficile e triste.

“Dopo l’anno folle che abbiamo passato – hanno dichiarato i Jonas Brothers -, abbiamo tutti bisogno di attendere qualcosa che non vediamo l’ora che arrivi. Le festività ci avvicinano l’uno all’altro e portano felicità nei momenti più bui. Per noi, questa canzone fa riaffiorare i ricordi di quando da bambini giocavamo a battaglie con le palle di neve e trovavamo la collina più vicina da cui scendere con lo slittino”.

La band musicale americana ha poi proseguito: “Il brano ci fa tornare indietro a quando passavamo il tempo con la nostra famiglia ad addobbare l’albero di Natale”.

Per poi concludere: “Speriamo che questa canzone possa trasmettere anche a voi le stesse emozioni di calore e felicità come ha fatto con noi quando l’abbiamo scritta. Vi amiamo moltissimo”.