Domeniche da Ikea è il nuovo singolo di Marco Carta insieme al dj Angemi

Domeniche da Ikea è il nuovo singolo del vincitore di Amici di Maria De Filippi e Sanremo Marco Carta insieme al dj Angemi, che nella sua carriera vanta anche l’esibizione sul palco del celebre festival dance mondiale Tomorrowland. Il brano torna a un anno e mezzo di distanza dal rilascio del suo ultimo album, Bagagli leggeri.

Il famoso e popolare artista sardo ha dichiarato ai suoi fan: “Vedrete, il mio nuovo brano vi stupirà. Ho accettato una bella sfida e mi emoziona tantissimo questo viaggio negli anni ottanta che ho fatto. È una canzone dance, ma rilassata: spalmata nel tempo ma fuori dal tempo stesso che ritorna in questi nostri 2020”.

Carta ha poi aggiunto che l’Ikea citata nel titolo rappresenta una metafora: “Un sogno d’amore, di felicità, un trasloco, l’emblema dell’essere adulti. Scagli la prima pietra chi, quando è diventato autonomo, non ha fatto i percorsi obbligati tra cucine, camere da letto e bagni”.

Il dj Angemi ha affermato: “Sono sempre stato abituato al contesto della musica elettronica, quella che si balla in discoteca, per intenderci. L’incontro con Marco è stato illuminante, in quanto ho capito che unendo il suo talento canoro alla mia produzione si potevano creare cose nuove e diverse. Il sound che abbiamo scelto tende decisamente a emulare quello degli anni ’80 che sta ritornando con grande forza nel mondo pop internazionale, basti pensare ai recenti lavori di Dua Lipa, The Weeknd e Lady Gaga”.