Il collettivo di freestyler pubblica All Starz: singolo dal suono contemporaneo

Il collettivo di freestyler ha pubblicato All Starz, che è il secondo singolo ufficiale di FEA (acronimo di Freestyle Elite Agency), collettivo nato nel 2019 che riunisce i migliori freestyler italiani.

FEA è un collettivo composto dai rapper Blnkay, Bruno Bug, Debbit, Drimer, John Durrell (aka Dr. Jack), Frenk, Hydra, Kid Kontrasto (aka Keso), Lethal V, Morbo, Poomba, Reiven, Shekkero. 13 artisti affiancati da Dj MS, Dj ufficiale e direttore artistico del collettivo (già noto per essere il Dj ufficiale di Nitro), e conosciuti dal pubblico hip hop per aver dominato tutte le principali competizioni di freestyle a livello nazionale come, ultimamente, Mic Tyson, Tecniche Perfette e Tritolo Battle.

Tutti e tre gli artisti presenti in questo singolo – che arriva dopo la recente pubblicazione di “TRVL” – si sono distinti all’interno del circuito italiano del freestyle (solo considerando Tecniche Perfette, Lethal V ha vinto nel 2013, Hydra si è classificato secondo nel 2018 e Kid Kontrasto per ben tre volte è arrivato terzo). Se, però, Lethal V e Kid Kontrasto hanno già una grossa esperienza discografica alle spalle, All Starz rappresenta per Hydra un vero e proprio esordio, trattandosi del suo primo singolo ufficiale.

Il suono di “All Starz” è quello tipico della trap ma arricchito dal sapore distorto della produzione musicale di CRVEL e dalle fitte strofe dei tre rapper, tutti MC in grado di approcciarsi a questo beat contemporaneo senza per questo mettere in secondo piano le capacità liriche e tecniche. Alla grande tecnica e flow di Lethal V, infatti, si uniscono lo spessore del rappato di Kid Kontrasto, frutto della sua esperienza più che decennale, e l’irriverenza di Hydra. Il brano, inoltre, è impreziosito dagli scratch di Dj MS.

Con questo brano FEA punta a ribadire le sue qualità principali e ad affermare nuovamente il proprio ruolo: il progetto unisce artisti con esperienze, percorsi ed età differenti e non vuole abituare gli ascoltatori a una sola tipologia di suono e contenuti ma si prefigge di innalzare il livello generale del freestyle, dando credito ai suoi interpreti anche come autori di veri e propri brani e senza precludersi alcun obiettivo.