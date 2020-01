Imperfetto è il nuovo ep di Thomas, il cantante e ballerino 19enne lanciato dal talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Dopo aver perso lo scontro diretto con Leo Gassmann per accedere al Festival di Sanremo 2020 tra le nuove proposte, Thomas Bocchimpani ha annunciato il suo nuovo progetto discografico.

L’ep Imperfetto è composto da sei brani inediti. Sarà disponibile nei negozi, negli store digitali e sulle piattaforme streaming a partire dal prossimo 24 gennaio. Thomas, co-autore dei brani presenti nell’EP, ha svelato i motivi per i quali ha scelto il titolo Imperfetto per questo nuovo lavoro: “Imperfetto come il suono, come l’amore, come tutto ciò che c’è di più puro, questo album lo è: imperfetto”.