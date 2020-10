Insieme Tour 2021 di Francesco Renga: le date del nuovo tour

Insieme Tour 2021 di Francesco Renga si terrà a partire da maggio e lo vedrà protagonista nei principali teatri italiani. Uno degli artisti italiani più apprezzati, seguiti e amati ha comunicato con emozione il suo nuovo tour teatrale in un periodo storico così difficile ed epocale, fortemente segnato dalla diffusione del nuovo Coronavirus.

L’ex compagno dell’attrice e conduttrice tv Ambra Angiolini ha dichiarato: “Mai come questa volta programmare un nuovo tour mi provoca così tante emozioni, tanta è la voglia di tornare a cantare per la mia gente, con la mia gente! Finalmente sperare di poterli abbracciare tutti e magari non solo con lo sguardo. È un po’ come tornare a vivere, una vera e propria epifania…”.

I biglietti per l’Insieme Tour sono già disponibili dall’8 settembre scorso su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Il 22 maggio scorso Francesco Renga ha pubblicato il nuovo singolo Insieme: Grandi Amori, scritto insieme a Daniele Coro e Diego Mancino e prodotto da Dario Faini e Daniele Coro.

Insieme Tour teatrale 2021 di Francesco Renga: le date

14 maggio 2021 – Teatro Colosseo di Torino

16 maggio 2021 – Teatro degli Arcimboldi di Milano

17 maggio 2021 – Europauditorium di Bologna

21 maggio 2021 – Teatro Dis_Play di Brescia

24 maggio 2021 – Teatro Team di Bari

26 maggio 2021 – Teatro Augusteo di Napoli

28 maggio 2021 – Teatro Brancaccio di Roma

30 maggio 2021 – Teatro Verdi di Firenze