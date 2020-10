L’angelo ferito è il nuovo singolo estratto dal triplo album di inediti di Renato Zero

L’angelo ferito è il nuovo singolo estratto dal triplo album di inediti del celebre cantautore Renato Zero. Pubblicato il 18 settembre 2020 in download digitale, è stato il primo brano ad anticipare l’uscita del terzo volume del disco Zero Settanta, pubblicato il 30 settembre e che fa da apripista a un triplo progetto che vedrà la pubblicazione di altri due capitoli, il 30 ottobre e il 30 novembre. Il brano è un invito a resistere, un lancio dentro il dualismo tra arte e vita.

L’Angelo Ferito rappresenta il manifesto di una nuova ripartenza per il cantautore romano. Sui suoi profili social ha scritto: “L’Angelo di per sé fatica a raccogliere consensi. Già il possesso delle ali basta a mandare in crisi quelli perennemente incollati all’asfalto. Io sono tra quelli che, insieme a Icaro e altri ardimentosi, ci siamo procurati il mezzo a nostra cura e spese. Quindi abbiamo sfidato la gravità e le convenzioni. Ciò detto, siamo costantemente soggetti a rappresaglie e boicottaggi. Anche se oggi il black-out è pressoché totale. Ognuno quindi deve difendere il proprio spazio aereo. In quanto a me, prometto che eviterò, tassativamente, di sentirmi ancora… L’ANGELO FERITO”.

