Irama non sarà in gara al Festival di Sanremo 2020: svelati i motivi

Irama non sarà in gara al Festival di Sanremo 2020. Il vincitore di Amici di Maria De Filippi ha confermato la notizia diffusa dal settimanale Chi su Instagram Story. La rivista di cronaca rosa ha rivelato in esclusiva: “L’ex vincitore di Amici Irama doveva essere il volto, anzi la pop star giovane, del Festival di Sanremo di Amadeus, ma alla fine la sua partecipazione è saltata. Il ragazzo ora se ne chiede il motivo”.

L’idolo delle teenagers italiane ha risposto alle pressanti domande sulla mancata partecipazione al Festival della canzone italiana da parte dei suoi followers sui social.

“Mi stanno arrivando un sacco di messaggi – ha scritto Irama – per quanto riguarda la partecipazione a Sanremo. Per me lo scorso anno Sanremo è stato un palco meraviglioso, è stata una fortuna essere lì e ho raccontato una canzone molto importante. Però quest’anno mi stavo concentrando su altri progetti e su altre cose che ho voglia di farvi sentire. A breve ci saranno tante novità, ma ancora non posso dire niente”.

