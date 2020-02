Iva Zanicchi difende Rita Pavone a Sanremo 2020: “Chi mette in mezzo la politica fa schifo”

Iva Zanicchi ha difeso a spada tratta la partecipazione della celebre cantante Rita Pavone al Festival di Sanremo 2020 dopo le aspre polemiche politiche per le posizioni giudicate e definite “sovraniste”.

Iva Zanicchi – Foto: Facebook

Iva ha dichiarato all’Adnkronos: “Chi mette in mezzo la politica sulla partecipazione di Rita Pavone fa schifo. Oltre ad essere una donna meravigliosa e sensibile, al contrario di come qualcuno vorrebbe farla apparire, Rita è una grande artista. La prima ad avere successo in tutto il mondo. Come è stato per Ornella Vanoni e per Loredana Bertè, che sono tornate al festival in questi anni facendo un’ottima figura, non vedo perché non dovesse tornarci lei, che è stata ed è una grande artista”.

Iva Zanicchi ha poi aggiunto: “Francamente mi sono meravigliata delle polemiche. Perché ce l’hanno così tanto con lei? Per la politica? Perché a Sanremo ci devono andare solo quelli di sinistra? Ma andiamo! Ma vi sembra che una con la carriera di Rita abbia bisogno di raccomandazioni politiche?”.

Andrà come ospite al Festival di Sanremo 2020? “L’anno scorso che c’era il cinquantennale della vittoria di ‘Zingara’ e me lo sarei aspettato – ha detto Iva -, ma non è arrivato. Quest’anno non mi aspetto niente. Poi, certo, se mi chiamano ci vado. Ma credo che mi avrebbero già chiamato”.