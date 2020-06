Katy Perry conferma che il suo nuovo album verrà pubblicato entro il 2020

Katy Perry ha confermato che il suo nuovo album verrà pubblicato entro il 2020. A differenza di altri colleghi che hanno deciso di rinviare la pubblicazione degli album a causa della diffusione della pandemia da Covid-19, la popstar americana non ha cambiato i suoi piani.

La pubblicazione del nuovo disco della famosa, influente e potente cantante statunitense è in programma per il 14 agosto 2020.

.@KatyPerry will release her fifth studio album on August 14th.



The news is currently being shared with Amazon Alexa users if they ask the virtual assistant about it. pic.twitter.com/SpaGqwdVm5 — Pop Crave (@PopCrave) May 13, 2020

Daises è il titolo del nuovo singolo di Katy Perry, in radio e download digitale da venerdì 15 maggio 2020. La cantante, che sta aspettando il primo figlio dal celebre divo del cinema hollywoodiano Orlando Bloom, non ha intenzione di prendersi una pausa dopo l’annuncio della sua gravidanza. Il suo quinto disco di inediti uscirà nel 2020.

“Sicuramente si deve rimanere creativi – ha detto Katy -. In California, sapete, ci saranno molte regole e modi di fare le cose – non torneremo alla normalità. Farò un album quest’anno, che ci sia la quarantena o no, perché non permetteremo a nessun Coronavirus di impedirci di ballare, anche se stiamo ballando nelle nostre case. Le canzoni potrebbero essere utili, potenti, piene di speranza e gioiose”.

Sul primo singolo ufficiale, Daises, ha anticipato, via Facebook: “È una canzone per tutti i sogni che voi ragazzi avete avuto e tutte le cose che volete realizzare. Forse abbiamo avuto molto tempo per riflettere. Voglio dire, abbiamo avuto molto tempo per riflettere e pensare probabilmente a ciò che abbiamo dato per scontato in passato e a come cambierà in futuro. Questa canzone parla in qualche modo di come farlo, andare e realizzare i vostri sogni”.