Robbie Williams tornerà in tour con i Take That nel 2022. La popstar britannica spera di tornare sul palco con i suoi compagni di band in occasione del 30° anniversario dell’uscita del loro album di debutto del 1992, “Take That & Party”.

Il Daily Star ha riportato le dichiarazioni rilasciate da Robbie sulla sua band: “Sono ragazzi adorabili, i miei ragazzi sono incredibilmente fighi, sono stato in una chat di conferenza Zoom con i Take That la scorsa settimana, adoro i miei ragazzi. E’ qualcosa che può essere condivisa solo tra noi perché abbiamo sperimentato qualcosa nell’universo che solo noi abbiamo provato”.

E poi ancora: “Io sono pronto. Ma non so cosa dice il loro calendario, cosa dice il mio calendario. Non so cosa dice il loro manager. A tutti noi piacerebbe farlo. Mi piacerebbe coinvolgere Jason, realisticamente non credo possa accadere. Se potessimo riavere Jay sarebbe perfetto”.

L’anno scorso Gary Barlow aveva ammesso che ci sarebbero volute troppe “prove” per esibirsi con Robbie nel Regno Unito e in Europa: “Il tour riguarda principalmente noi tre, noi tre che celebriamo la musica e lo spettacolo che abbiamo realizzato. Dato che tutto proviene da questo disco (inciso da loro tre, ndr), praticamente stiamo suonando l’album dall’inizio alla fine come un disco e non l’abbiamo mai fatto prima. E per inserirvi qualcun altro ci vorrebbero settimane di prove”. Vorrebbe comunque concedere loro una seconda chance: “Hanno fatto parte della nostra storia e non puoi semplicemente metterli da parte”.

I fan della band britannica sognano ad occhi aperti!