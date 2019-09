Kill my mind è il nuovo singolo di Louis Tomlinson, ex membro della boy band britannica One Direction. La canzone è un anticipo del primo album di solista del cantante, il cui arrivo è sempre più imminente.

Il brano è stato accolto con grande entusiasmo dai fan di Louis, che hanno espresso le loro opinioni su Twitter e Facebook. Louis ha così descritto il suo secondo singolo da solista: “Kill My Mind è una canzone sul divertirsi e fare cose stupide quando si è giovani. Riguarda l’affrontare una fase sperimentale nella gioventù, e fare cose che magari non fanno bene per te ma sono emozionanti!”.

I fan sono davvero al settimo cielo.

Redazione-iGossip