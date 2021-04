Koorogi è il nuovo singolo di Zollo co-prodotto da Aegeminus. Si tratta di un nuovo estratto da Spermatozollo, la collana discografica del produttore, compositore e ingegnere del suono classe 87, che dopo il recente brano con i Calibro 35 e Xenboi, prosegue con questo pezzo dance-elettronico co-prodotto da Aegeminus.

“Questa traccia – racconta Zollo – è nata grazie a un progetto realizzato insieme a 19’40” records: il rifacimento delle musiche dello sceneggiato rai ‘Le avventure di Pinocchio’ del 1972, andate poi in onda su Radio Rai 3 nel giorno della befana del 2020. Questa esperienza ha rievocato sensazioni ed emozioni provate guardando lo sceneggiato Rai da bambino, così è nata una composizione dedicata ai personaggi di Pinocchio e Geppetto. Viene citato, infatti, anche il tema musicale ‘Pinocchio: Birichinata’ di Florenzo Carpi. Con Aegeminus, negli ultimi due anni, abbiamo collaborato soprattutto al progetto Garage Gang e in questo caso, dopo aver creato una composizione di partenza, ne abbiamo fatto un remix. Ne è nata una traccia dance divertente ma anche nostalgica sia per Pinocchio che per il mashup di stili”.

“Spermatozollo” ha preso vita nel 2020 grazie ai pezzi con Joe Scacchi, Garage Gang, Ketama126, Lil Jolie e Pretty Solero, Tauro Boys ed Enrico Gabrielli, e sta proseguendo nel 2021 con nuovi brani: un esordio solista che raccoglie due anni di incontri e sessioni in studio con vari artisti e che, singolo dopo singolo, si sta completando…

Grazie alla lunga esperienza come fonico di sala di artisti come Calibro 35, Cosmo, Calcutta, Diodato e tanti altri, Zollo negli anni ha creato una rete di rapporti umani e professionali unica nell’ambiente musicale che lo ha portato a collaborare a vari progetti, anche come musicista e produttore. Per esempio, l’incontro con la Love Gang – CXXVI è stato molto fruttuoso e lo ha portato a dare un contributo importante a “Kety” (2019), album di Ketama126 uscito per Sony Music.

Zollo, grazie al suo background, si ispira a suoni di vari tempi e culture unendole e filtrandole con il filo conduttore della contemporaneità ed evocando un mood diverso a settimana come l’immaginario delle library degli anni ’60 e ’70 che, concepite come commenti ai film, restituivano, traccia per traccia, stati d’animo molto diversi. L’uscita dei brani che compongono questo lavoro, infatti, è spalmata di settimana in settimana.

Chi è Zollo?

Zollo, aka Carlo Zollo, originario della provincia di Benevento, inizia a lavorare molto giovane alla produzione di dischi di vario genere, tra cui jazz, metal, punk, stoner e dub. L’incontro con i Calibro 35, con cui lavora per 10 anni come F.O.H. (fonico di sala), lo porta a Roma, e qui inizia a collaborare ad altri progetti tra cui Zeus e Fuzz Orchestra. Nel 2012 si trasferisce a Milano dove partecipa ai progetti “UPM – Unità di produzione musicale” e “The Winstons” di Enrico Gabrielli, alla nuova versione di “Hai paura del buio?” degli Afterhours e ai tour di Cosmo (“L’ultima festa”) e di Calcutta (“Mainstream”). Nel 2017 inizia il lavoro con il Red Bull Studio dove incontra Ghemon, Ensi, Joan Thiele e Giorgio Poi, e partecipa al tour di Diodato, “Diodato Live”. Nel 2018 nascono le sue prime composizioni, in particolare collabora con Myss Keta per il brano “Spleen Queen” e con i membri della Love Gang – CXXVI, per esempio all’album “Romanzo Rosa” di Pretty Solero e a “Emoregner” di Generic Animal. Nello stesso anno inizia un’intensa collaborazione con Ketama126, mettendo mano prima ai brani “Lucciole” e “Rehab” e, nel 2019, anche a buona parte dell’album “Kety”. Tra le altre sue collaborazioni ci sono quelle con Tauro Boys, Garage Gang, Lil Jolie e con i BLISTERZ. “Spermatozollo” è il suo primo progetto discografico solista, una “collana discografica”, come la definisce lui, con vari ospiti vocali.