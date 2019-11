La terra sotto i piedi live di Daniele Silvestri: le date dei concerti

La terra sotto i piedi live di Daniele Silvestri è il suo primo tour nei Palasport di tutta Italia. Dopo il debutto il 25 e 26 ottobre a Roma, il famoso cantautore si esibirà in altre città italiane insieme con la super band di 9 musicisti, formata dalle due batterie di Fabio Rondanini e Piero Monterisi, dal basso di Gabriele Lazzarotti, dalle tastiere e sintetizzatori di Gianluca Misiti, dalle chitarre di Adriano Viterbini e Daniele Fiaschi, dal fagotto e tromba di Marco Santoro, dalla tromba e percussioni di Jose Ramon Caraballo Armas e dalle tastiere di Duilio Galioto.

“Ci sono voluti 50 anni di vita e 25 di carriera per trovare non tanto il coraggio – ha detto l’artista -, quanto la voglia di decidere di fare un tour nei palasport. Ho sempre amato gli spazi più raccolti, o la magia dei teatri..e continuerò a farlo. Ma ho anche sempre avuto voglia di cimentarmi con sfide diverse, e a quanto pare le nuove canzoni sembrano spingermi in questa direzione”.

Il tour “La Terra dal vivo sotto i piedi” è prodotto e organizzato da Francesco Barbaro per OTR.

Le altre tappe sono: 08 novembre 2019 Padova (Kioene Arena), 09 novembre 2019 Rimini (RDS Stadium), 15 novembre 2019 Bari (Palaflorio), 16 novembre 2019 Napoli (Palapartenope), 22 novembre 2019 Milano (Mediolanum Forum), 23 novembre 2019 Torino (Pala Alpitour).

Redazione-iGossip