Lady Gaga e Ariana Grande: Rain on me è la canzone più ascoltata in streaming del 2020

Lady Gaga e Ariana Grande hanno fatto il botto con Rain on me: è la canzone più ascoltata in streaming del 2020. Chart Data ha certificato che la canzone delle due popstar americane, al suo debutto, è stata la più ascoltata del 2020, in streaming su Spotify. In poche ore, è stato così battuto il record di “The Scotts”, di Travis Scott e Kid Cudi.

Rain on me è il secondo singolo estratto dall’album Chromatica, che è stato pubblicato il 29 maggio scorso. Il nuovo disco di GaGa era stato rimandato a causa dell’emergenza sanitaria internazionale provocata dalla diffusione del nuovo Coronavirus.

La copertina del singolo raffigura la celebre e influente cantante italo-americana Stefani Joanne Angelina Germanotta in versione extraterrestre che giace in una grotta con Ariana Grande all’ingresso. La melodia è arrivata una settimana prima della pubblicazione di Chromatica.

Rain On Me, Lady Gaga feat. Ariana Grande: il video ufficiale