Lipari è il nuovo singolo di Andrea Licciardo: il significato del testo

Lipari è il nuovo singolo di Andrea Licciardo. Un omaggio alla sua terra. Un brano pop che porterà tutti a ballare in spiaggia questa estate. La canzone è parte del progetto discografico dell’artista MUSICHEMPATIA e racconta di un ritorno nella propria isola dopo 6 anni di assenza. Un’isola vista con occhi diversi, ma sempre quel luogo magico dove ha vissuto in passato e dove continuerà a vivere.

Licciardo esprime nel brano la propria positività, felice di essere nuovamente a casa, nella sua isola, che aveva lasciato per motivi personali legati al suo IO e dove ora è tornato, per vivere in simbiosi con essa; immaginando Lipari come una persona d’amare e corteggiare.

Un brano carico di verve… una ballad musicalmente grintosa che segna il percorso di vita e artistico del cantante; e che rappresenta anche un invito rivolto a tutti a visitare il meraviglioso arcipelago delle Eolie, tanto più oggi dopo il periodo di quarantena.

La canzone è stata realizzata grazie alla produzione dell’etichetta discografica di Cantieri Sonori, dai produttori Marco Canigiula e Pietro La Terza.

Chi è Andrea Licciardo? Biografia e carriera

Licciardo Andrea è nato il 31 Gennaio 1991 a Lipari, piccola isola dell’Arcipelago Eoliano.

Nonostante un percorso di studi informale nel canto e nella musica, si impegna e sprigiona tutta la sua voglia di comunicare realizzando oggi il sogno di comporre e produrre i propri brani. La musica è, infatti, per Licciardo un’importante fonte di energia, vitale… in grado di sostenerlo. Paura, rabbia e felicità sono tutte emozioni che l’artista filtra proprio attraverso questa passione incondizionata, e che fa emergere grazie alla propria tenace volontà.

Con la realizzazione dei suoi precedenti brani GLI INSEGNAMENTI DELLA TUA ASSENZA, UN FIORE DIPINTO DI ROSA e IL VIAGGIO MIGLIORE ha ottenuto un buon riscontro di pubblico e critica diventando anche semifinalista e finalista di prestigiosi concorsi come:

• PREMIO MIA MARTINI

• AREASANREMO

• FATTI SENTIRE FESTIVAL???