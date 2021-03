Lauro è il nuovo album di Achille Lauro: la tracklist

Lauro è il nuovo album di Achille Lauro. Il disco è già disponibile dal 16 aprile. Il 30enne cantautore di Verona ha annunciato via social la tracklist dell’album. Esploso negli ultimi anni proprio grazie alle due partecipazioni di successo al Festival di Sanremo, prima con Rolls Royce e poi con Me ne frego, Lauro de Marinis ha dichiarato qualche settimana sui social: “LAURO. Il mio ultimo disco. Dal 16 aprile ovunque”.

Achille Lauro – Foto: Facebook

Achille Lauro ha proseguito: “Per chi ha scelto di essere e di goderne. Per chi se ne frega. Per chi ha conosciuto la fine e della fine ha fatto il suo nuovo inizio. Per tutti gli incompresi, come lo siamo noi”.

Ad aprile, ecco l’uscita di “Lauro”, anticipato dal singolo “Solo noi“, presentato anche nella prima serata del Festival di Sanremo 2021, nel primo quadro interpretato sul palco del Teatro Ariston.

Lauro di Achille Lauro: la tracklist dell’album

PREQUEL

SOLO NOI

LATTE+

MARILÚ

LAURO

COME ME

FEMMINA

A UN PASSO DA DIO

GENERAZIONE X

BARRILETE COSMICO

PAVONE

STUPIDE CANZONI D’AMORE

SABATO SERA