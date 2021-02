Mi ci pulisco il cuore è il nuovo singolo di Ligabue estratto dal suo ultimo disco di inediti, 7. Il video del brano è diretto da Davide Vicari e prodotto da Marco Salom per CrossMediaFilms. Il tema del pezzo è il cuore che batte, che vive, emozionato. Un cuore riscaldato dalla “luna ruffiana”, dalle paure di lui e di lei. L’amore e tutte le emozioni del quotidiano racchiudono il senso del motore principale del nostro corpo e della nostra anima.

Il 7, un numero da sempre speciale per Ligabue, diventa protagonista di questa uscita discografica (pubblicata da Warner Music Italy) per celebrare i 30 anni di carriera del Liga. Si tratta del tredicesimo in studio (e già disco di platino) per il cantante di Correggio, in una carriera costellata di successi.

Il cantante tiene molto al brano Mi ci pulisco il cuore, che vede nella necessità di bellezza e amore il suo significato più profondo: “finché tiene il cuore ci vediamo in giro, con le tue paure, con le mie, l’han chiamato vivere” recita il ritornello.

Mi ci pulisco il cuore di Ligabue: il video ufficiale