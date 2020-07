Mi ero perso il cuore è l’album d’esordio di Cristiano Godano, che è già disponibile dal 26 giugno scorso in digitale, CD, doppio Vinile da collezione 180gr. Il progetto discografico è stato anticipato dal singolo “Ti voglio dire” in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il frontman dei Marlene Kuntz, band che ha segnato la storia della musica italiana in 30 anni di carriera, è tornato sulle scene musicali in una veste inedita con il primo album da solista.

Cristiano ha lavorato a questo disco da più di un anno e ha deciso di farlo uscire in questo momento storico perché trova che le tematiche affrontate siano molto attuali. Il disco è descritto come una collezione di canzoni che racconta i demoni della mente, un album che ha il coraggio della paura, perché esibisce questa tenera, autentica, poetica vulnerabilità.

Ti voglio dire di Cristiano Godano: il video ufficiale

Chi è Cristiano Godano?

Cristiano Godano, artista poliedrico, è cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore. Oltre a essere il cantante dei Marlene Kuntz, infatti, è l’autore di tutti i testi (oltre 130) della band. Nel 2008 ha esordito come scrittore, con i sei racconti de “I vivi” (Rizzoli), dai quali ha tratto un reading che ha portato in tour in tutta Italia, nel 2019 ha pubblicato il racconto biografico in prima persona “Nuotando nell’aria. Dietro 35 canzoni dei Marlene Kuntz” (La Nave di Teseo). È docente all’Università Cattolica di Milano e tiene lezioni e workshop in ambito musicale e poetico.