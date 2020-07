Eurovision Song Contest 2021: ecco le date ufficiali della nuova edizione

Eurovision Song Contest 2021 si terrà a Rotterdam così come annunciato qualche mese fa durante Eurovision: Europe Shine a Light, lo show che in questa edizione ha sostituito l’edizione 2020 a causa della pandemia da Covid-19. Le due semifinali si terranno il 18 e il 20 maggio e la finalissima, invece, si terrà il 22 maggio 2021. Le date del prossimo anno sono state annunciate ad Ahoy a Rotterdam, il luogo dove si terrà lo spettacolo il prossimo anno.

Martin Osterdahl, nuovo supervisore esecutivo dell’Eurovision Song Contest, ha dichiarato: “Siamo estremamente felici di poter ora andare avanti. È di vitale importanza che l’Eurovision Song Contest ritorni l’anno prossimo e siamo lieti di avere l’impegno necessario dei nostri membri nei Paesi Bassi per riportare questo tanto amato show al pubblico di tutto il mondo. Sono fermamente convinto che tutti noi coinvolti nell’Eurovision Song Contest resisteremo alle sfide e ai cambiamenti per riportare il Contest più forte che mai, garantendo la sua longevità per i decenni a venire”.

Il supervisore esecutivo dello show per conto della tv olandese, Sietse Bakker, ha aggiunto: “Il nostro team è orgoglioso ed entusiasta di guardare avanti con rinnovata energia per organizzare un fantastico Eurovision Song Contest nel 2021. Certamente con un senso di realismo che si adatta ai tempi in cui viviamo, ma anche con ambizione e creatività. Non vediamo l’ora di lavorare con l’intera famiglia Eurovision per realizzarlo”.