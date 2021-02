Music di Sia: la tracklist della colonna sonora del film

Music è il film sceneggiato e diretto da Sia ed è accompagnato dalla colonna sonora omonima disponibile già dal 12 febbraio. L’ottavo album in studio “Music – Songs From And Inspired By The Motion Picture”, su etichetta Monkey Puzzle/Atlantic Records, parla della magia che può nascere quando chi non è in grado di esprimersi a parole incontra persone capaci di ascoltare col cuore.

Nel suo lungometraggio di esordio, dove Sia è sceneggiatrice e regista, la leggendaria artista musicale mondiale Sia ha reinventato in modo audace e avvincente il genere cinematografico musical.

Protagoniste del film, Maddie Ziegler, musa della cantante e protagonista di molti suoi video (tra cui l’acclamato “Chandelier”) e Kate Hudson.

“La storia ha inizio quando Zu (Hudson), in rotta con la propria famiglia e con una propensione a rovinarsi la vita con le proprie mani, si ritrova a essere nominata unica tutrice della sorellastra adolescente, Music (Ziegler). Music è una ragazza con un disturbo dello spettro autistico non verbale e Zu entra immediatamente in conflitto con le sue nuove responsabilità di tutrice. Presto conosce Ebo (Odom), un vicino di casa premuroso e dall’animo gentile che la sorprende manifestando non solo compassione, ma anche una profonda comprensione nei confronti di Music. Zu si rende conto che Ebo è una persona su cui può fare affidamento e dalla quale può imparare molto”.

Music di Sia: la tracklist dell’album