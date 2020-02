Nek sostiene la petizione pro Red Ronnie come direttore artistico di Sanremo 2021

Nek ha sostenuto e condiviso sui social la petizione a favore del critico musicale Red Ronnie come direttore artistico del Festival di Sanremo 2021. Il 68enne conduttore televisivo, critico musicale, disc jockey e conduttore radiofonico era stato molto duro contro il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020, Amadeus, per aver scelto come cantanti big Elettra Lamborghini, Junior Cally e altri artisti emersi grazie ai talent show.

La petizione presente online a favore di Red Ronnie parla chiaro: “Dopo le deludenti conduzioni delle ultime edizioni del festival di Sanremo vorremmo come direttore artistico/conduttore RED RONNIE il Wikipedia della Musica Italiana e Internazionale sul palco di uno dei festival musicali più importanti del mondo”.

E poi ancora: “Solo la conoscenza reale del panorama musicale può avvicinare tutti noi ad una sana competizione meritocratica e non diretta dalle case di produzione.

Chiediamo che emerga la qualità della musica italiana”.

La petizione è stata sostenuta da Nek che ha condiviso il link su Twitter. Un’ipotesi che appare alquanto remota. Perché? Alla luce degli straordinari dati di ascolto e share registrati dalla prima all’ultima puntata di Sanremo 2020, Amadeus verrà confermato anche per la prossima edizione!