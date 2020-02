Morgan lancia un appello a Bugo e svela un retroscena su Boss Doms

Morgan ha lanciato un accorato appello al collega ed ex amico Bugo dal salotto tv di Barbara D’Urso, Live – Non è la D’Urso, e ha svelato un retroscena sul chitarrista di Achille Lauro, Boss Doms.

L’appello a Bugo

Dopo i furiosi litigi con Bugo e il suo entourage, l’eccentrico e stravagante cantautore Marco Castoldi ha rivolto il seguente appello al collega: “Ascoltami, ti chiedo scusa se te chiedi scusa a Sergio Endrigo per lo scempio che hai fatto di Canzone per Te. Poi torniamo a cantare insieme”. L’ex giudice di X Factor ha poi suonato il suo arrangiamento del pezzo. Successivamente, il cantautore è tornato sul cambiamento del testo di Sincero: “Non ho detto a Bugo che l’avrei fatto. Recuperate il foglietto della strofa improvvisata e mettiamolo all’asta per beneficenza”.

Boss Doms silura Morgan

Morgan ha inoltre svelato un retroscena su Boss Doms. “Ho sentito il compagno di Achille Lauro – ha svelato il cantautore -, il chitarrista, Boss Doms. Gli ho chiesto: perché non fai il remix della canzone col mio testo? Mi ha risposto: ‘Io in queste trashate italiane non ci entro’. Trashate italiane? Perché, io faccio il trash italiano?”.

Le parodie di Morgan e Bugo

Intanto sul web fioccano le parodie relative alla figuraccia di Morgan e Bugo al Festival di Sanremo 2020. Una delle più divertenti ed esilaranti è sicuramente quella dell’imitatore pugliese Pasquale Zonno. Il video è davvero imperdibile!