Nella balera di Vergo: testo e video ufficiale

Nella balera di Vergo, il giovane artista parla delle emozioni e delle sensazioni che lo lega ad un’altra persona. Ecco testo, traduzione e video ufficiale del brano dell’ex concorrente di X Factor 2020.

Nella balera di Vergo: il testo

Siamo io e te l’unica cosa che ho

Stanze di hotel con il cuore che spinge, mi manca l’ossigeno

Capisco le notti a credere di essere sbagli

Comunque ci resto malissimo se mi guardi, ma non ti apri

Marò, marò, ma no che non mi va

Di fare altro

E brucerà la tua città, quando vedrà quanto fuoco

Viene da quello che provo, occhio

Nella balera m’interessa che sogni

Amo quando ti scopri

Su di me, su di me, su di me, dai

Nella balera non preoccuparti dei soldi

Amo quanti ti poggi

Su di me, su di me, su di me, dai

Su di m?, dai

Ci sto sotto come un adolesce-

Div?nto rosso, che figura di me-

Marò, marò, ma no che non mi va

Di fare altro

E brucerà la tua città, quando vedrà quanto fuoco

Viene da quello che provo, occhio

Nella balera m’interessa che sogni

Amo quando ti scopri

Su di me, su di me, su di me, dai

Nella balera non preoccuparti dei soldi

Amo quanti ti poggi

Su di me, su di me, su di me, dai

Su di me, dai

Dammi un bacio, giuro e lo capirai

Che ciò che sto provando è la verità

Ma questa sera m’interessa che sogni

Amo quando ti scopri su di me, su di me, su di me

Nella balera non preoccuparti dei soldi

Amo quanti ti poggi

Su di me, su di me, su di me, dai

Su di me, su di me, su di me, dai

Su di me, su di me, su di me, dai.

Nella balera di Vergo: il video