No fun mondays è il nuovo album di cover di Billie Joe Armstrong dei Green Day: la tracklist

No fun mondays è il nuovo album di cover di Billie Joe Armstrong dei Green Day, in uscita il 27 novembre attraverso Reprise/Warner Records. Nei mesi scorsi, il cantante ha inciso una cover di “I Think We’re Alone Now” dei Tommy James and the Shondells. E’ poi passato al classico dei Clash, “Police on My Back”, passando per “Gimme Some Truth” di John Lennon e “Manic Monday” delle Bangles.

Billie Joe ha parlato così del suo nuovo progetto discografico: “Mentre siamo stati tutti in quarantena, ho riflettuto sulle cose che contano di più nella mia vita: la famiglia, gli amici e, naturalmente, la musica. Immagino che se dobbiamo trascorrere questo tempo in isolamento, almeno possiamo stare da soli insieme”.

No fun mondays di Billie Joe Armstrong dei Green Day: la tracklist

“I Think We’re Alone Now” “War Stories” “Manic Monday” “Corpus Christi” “That Thing You Do!” “Amico” “You Can’t Put Your Arms Round a Memory” “Kids in America” “Not That Way Anymore” “That’s Rock ‘N’ Roll” “Gimme Some Truth” “Whole Wide World” “Police on My Back” “A New England”

La discografia di Billie Joe Armstrong

Da solista

2013 – Foreverly (con Norah Jones)



Con i Green Day



1990 – 39/Smooth

1992 – Kerplunk

1994 – Dookie

1995 – Insomniac

1997 – Nimrod

2000 – Warning

2002 – Shenanigans

2004 – American Idiot

2009 – 21st Century Breakdown

2012 – ¡Uno!

2012 – ¡Dos!

2012 – ¡Tré!

2016 – Revolution Radio

2020 – Father of All Motherfuckers



Con i Pinhead Gunpowder

1991 – Tründle and Spring EP

1992 – Fahiza EP

1994 – Jump Salty

1995 – Carry the Banner

1997 – Goodbye Ellston Avenue

1999 – Shoot the Moon EP

2000 – Pinhead Gunpowder EP

2000 – 8 Chords, 328 Words EP

2003 – Compulsive Disclosure

2008 – West Side Highway EP



Con i The Network

2003 – Money Money 2020



Con i Foxboro Hot Tubs

2008 – Stop Drop and Roll!!!



Con i The Boo

2011 – Peace and Love for the New Year (EP)