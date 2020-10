Better è il nuovo singolo di Zayn Malik che anticipa il suo terzo album solista. I fan hanno ipotizzato che la canzone suggerisse all’amata, Gigi Hadid, di dargli una seconda possibilità e trovare un modo per tornare all’amore. L’uscita segna il primo pezzo dai tempi del suo secondo album, risalente al 2018, Icarus Falls.

Zayn Malik – Foto: Facebook

Il ritornello di “Better” interpola “You Light Up My Life” di Kasey Cisyk, che è più ampiamente riconosciuto dalla cover del 1977 di Debby Boone. Zayn ha annunciato la canzone con anticipazioni video sui social media, insieme a un collegamento alla sua anteprima video, confermando l’esistenza del brano.

Better di Zayn Malik: il video ufficiale

La discografia di Zayn Malik

Da solista

Album in studio

2016 – Mind of Mine

2018 – Icarus Falls

Singoli

2016 – Pillowtalk

2016 – Like I Would

2016 – Wrong

2016 – I Don’t Wanna Live Forever (con Taylor Swift)

2017 – Still Got Time (con PartyNextDoor)

2017 – Dusk Till Dawn (con Sia)

2018 – Let Me

2018 – Entertainer

2018 – Sour Diesel

2018 – Too Much (feat. Timbaland)

2018 – Fingers

2018 – No Candle No Light (feat. Nicki Minaj)

2019 – Trampoline (Remix) (con Shaed)

2019 – Flames (con R3hab feat. Jungleboi)

2020 – Better

Con gli One Direction

2011 – Up All Night

2012 – Take Me Home

2013 – Midnight Memories

2014 – Four