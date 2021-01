Nobody is listening è il nuovo album di Zayn: la tracklist

Nobody is listening è il nuovo album di Zayn, il 28enne cantante britannico, membro della boy band One Direction fino al 25 marzo 2015. Il disco, co-scritto dall’artista Zain Javadd Malik, evidenzia le sue influenze R&B e testi profondamente autobiografici. Nobody Is Listening è il terzo album in studio del cantautore inglese. Si tratta del terzo disco da solista della sua carriera, dopo Icarus Falls, pubblicato nel 2018. Il cantante ha iniziato a registrare l’album all’inizio del 2020.

Il terzo lavoro di Zayn include i due precedenti singoli, “Vibez” e “Better”. Wonderland ha dichiarato che ZAYN avrebbe “salvato il 2021” con la pubblicazione di “Vibez” e Billboard ha definito “Better” una “traccia R&B semplice, progettata per mostrare una delle voci più abili del pop moderno, che racconta l’amore nonostante le divergenze”.

Nobody is listening di Zayn: la tracklist dell’album

1- Calamity

2- Better

3- Outside

4- Vibez

5- When Loves’ Around feat. Syd

6- Connexion

7- Sweat

8- Unf**kwitable

9- Windowsill feat. Devlin

10- Tightrope

11- River Road