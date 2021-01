Chemtrails Over The Country Club è il nuovo album di Lana Del Rey. Per la foto della copertina del disco ha scelto un’immagine in bianco e nero che la ritrae con un certo numero di altre donne riunite attorno a un tavolo, sorridenti. Perché la 35enne cantautrice e modella statunitense Elizabeth Woolridge Grant ha scelto questa cover?

Lana Del Rey ha spiegato in un post condiviso con i suoi numerosi follower di Instagram: “Voglio anche dire questo con tutto quello che sta succedendo quest’anno! E no, questo non era previsto, questi sono i miei migliori amici, dal momento che me lo chiedi oggi. E dannazione! Come succede quando si tratta dei miei fantastici amici e di questa copertina, sì, ci sono persone di colore in questa foto di dischi e questo è tutto quello che dirò a riguardo”.

E poi ancora: “Tra le persone presenti ci sono Valerie, il mio più caro amico Alex e la mia splendida amica Dakota Rain, nonché la mia adorata Tatiana”.

Chemtrails Over The Country Club di Lana Del Rey: la tracklist dell’album

‘White Dress’ ‘Chemtrails Over The Country Club’ ‘Tulsa Jesus Freak’ ‘Let Me Love You Like A Woman’ ‘Wild At Heart’ ‘Dark But Just A Game’ ‘Not All Who Wander Are Lost’ ‘Yosemite’ ‘Breaking Up Slowly’ ‘Dance Till We Die’ ‘For Free’

Chemtrails Over The Country Club di Lana Del Rey: il video ufficiale