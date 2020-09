Para El Sol è il nuovo singolo di Enrico Nigiotti: il significato della canzone

Para El Sol è il nuovo singolo di Enrico Nigiotti, che riflette sul valore che l’amicizia ha nella nostra vita. Il brano è disponibile in radio e in digitale dal 21 agosto. La canzone è prodotta da Matteo Cantaluppi e ha un profondo significato. Un suono ricco e articolato in cui gli strumenti dialogano e si fondono perfettamente tra loro accompagnando l’intenso e graffiante timbro vocale del cantautore toscano.

Enrico si è sempre contraddistinto per il suo linguaggio immediato, impreziosito da un sound ricercato, rigorosamente strumentale e analogico.

Il suo ultimo progetto discografico è “Nigio”, album che contiene il brano sanremese “Baciami Adesso” e l’inedito “L’Ora Dei Tramonti” impreziosito da alcuni versi scritti dal cantautore toscano e recitati da Giorgio Panariello.

Enrico Nigiotti tornerà live a partire dal 7 maggio 2021 debuttando al Teatro Celebrazioni di Bologna.

In scaletta i brani del suo ultimo album “Nigio” (Sony Music Italy) e i suoi più grandi successi come “L’amore è” (certificato doppio platino e presentato alla 11ª edizione di X Factor) e “Complici” feat. Gianna Nannini (certificato oro e fra i dieci brani più trasmessi in radio).