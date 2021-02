Petrichor è il nuovo album di Mr. Rain: la tracklist

Petrichor è il nuovo album del rapper bresciano Mr. Rain, che è già disponibile dal 12 febbraio scorso. Il disco è stato anticipato anche da un terzo singolo, Non c’è più musica, una collaborazione internazionale che vede protagonisti Mr. Rain e Birdy, la cantautrice e musicista britannica, candidata ai Brit Awards, nota soprattutto per il singolo Skinny Love e per la cover di People help the people.

Petrichor è il profumo della pioggia, è il profumo che senti quando smette di piovere. In italiano, si dice petricore.

Petrichor arriva a circa tre anni di distanza dal precedente album di inediti, Butterfly Effect (una riedizione dell’album è stata pubblicata nel settembre 2018), certificato Disco d’Oro, dal quale sono stati estratti i singoli I grandi non piangono mai, Rainbow Soda, Superstite, Ipernova e Ops.

Petrichor di Mr. Rain: la tracklist dell’album