Plastic Hearts è il nuovo album della popstar americana Miley Cyrus, che sarà disponibile a partire dal 27 novembre 2020. Dopo il successo internazionale del singolo “Midnight Sky”, l’artista statunitense è pronta a lanciare un nuovo progetto discografico che farà molto rumore. Preordinando il disco saranno immediatamente disponibili in digitale il singolo “Midnight Sky” e le cover di “Heart of Glass” (Blondie) e “Zombie” (Cranberries).

Nel suo settimo album in studio ci saranno 12 inediti. La copertina di “Plastic Hearts”, che rappresenta ed incarna perfettamente il mood e il sound di Miley, è firmata dall’iconico fotografo della musica Rock & Roll, Mick Rock.

Sui suoi seguitissimi profili social, Miley ha presentato così il suo nuovo disco: “Se stai leggendo questo … sappi che ti amo e ti apprezzo f0ttutamente al livello più profondo. Ho iniziato questo album più di 2 anni fa. Pensavo di aver capito tutto. Non solo il disco con le sue canzoni e suoni, ma tutta la mia fottuta vita. Ma nessuno controlla un ego come la vita stessa. Proprio quando pensavo che il concept del lavoro fosse finito … è stato TUTTO cancellato. Compresa la maggior parte della rilevanza musicale.

Perché TUTTO era cambiato”.

Per poi aggiungere: “La natura ha fatto quello che ora vedo come un favore e ha distrutto ciò che non potevo lasciare andare per me stesso. Ho perso la mia casa in un incendio ma mi sono ritrovato tra le sue ceneri. Fortunatamente i miei collaboratori avevano ancora la maggior parte della musica bruciata su riviste e computer pieni di canzoni per la serie di EP su cui stavo lavorando in quel momento. Ma non mi è mai sembrato giusto pubblicare la mia storia (ogni disco è un’autobiografia continua) con un enorme capitolo mancante”.

Per poi concludere: “Se fosse un capitolo del mio libro credo che lo chiamerei The Beginning che di solito quando qualcosa è finito lo chiamiamo The End. Ma era tutt’altro. Con trionfo e gratitudine vi presento il mio settimo disco in studio, Plastic Hearts. In uscita il 27 novembre 2020”.