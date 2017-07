Prisoner 709 di Caparezza: tracklist e cover del suo nuovo album

Prisoner 709 è il nuovo album del rapper pugliese Caparezza. Il cantautore di Molfetta ha svelato la cover e la tracklist sui social mediante un video condiviso sulla sua seguitissima e popolare pagina Facebook. Per Caparezza, pseudonimo di Michele Salvemini, si tratta del settimo album in studio. La pubblicazione del suo nuovo disco è prevista per il 15 settembre 2017 ed è l’ideale sequel di Museica del 2014.

Il nuovo album del rapper, cantautore e produttore discografico barese è stato registrato tra Molfetta e Los Angeles con la collaborazione di Chris Lord-Alge, ingegnere del suono che nel corso della sua carriera ha collaborato con – tra gli altri – Madonna, Prince e Bruce Springsteen e e che affiancò Caparezza già nelle lavorazioni di Museica. L’artista pugliese ha ospitato in studio di registrazione i colleghi John De Leo (compare in due tracce), Max Gazzé e il rapper statunitense Darry McDaniels (DMC).

Prisoner 709 di Caparezza: la tracklist dell’album

Prosopagnosia (capitolo: il reato) feat. John De Leo

Prisoner 709 (capitolo: la pena)

La caduta di Atlante (capitolo: il peso)

Forever Jung (capitolo: lo psicologo) feat. DMC

Confusianesimo (capitolo: il conforto)

Il testo che avrei voluto scrivere (capitolo: la lettera)

Una chiave (capitolo: il colloquio)

Ti fa stare bene (capitolo: l’ora d’aria)

Migliora la tua memoria con un click (capitolo: il flashback) feat. Max Gazzé

Larsen (capitolo: la tortura)

Sogno di potere (capitolo: la rivolta)

L’uomo che premette (capitolo: la guardia)

Minimoog (capitolo: l’infermeria) feat. John De Leo

L’infinto (capitolo: la finestra)

Autoipnotica (capitolo: l’evasione)

Prosopagno sia! (capitolo: la latitanza)