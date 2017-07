One Direction, Simon Cowell crede nella reunion della band

One Direction, ultime news e indiscrezioni! Il celebre personaggio tv e produttore discografico britannico Simon Cowell crede nella reunion della band musicale, che ha lanciato alcuni anni fa nell’olimpo della musica mondiale. Una fonte ha rilasciato alcune dichiarazioni al tabloid The Sun: “Simon è molto orgoglioso di Louis e di tutti i risultati del gruppo negli ultimi 18 mesi. Per il lancio delle loro carriere solista, essere un gruppo di superstar singolarmente e come band, lo rende particolarmente fiero. Questa cosa rende Simon più determinato che mai sul fatto che questa pausa non segna la fine dei One Direction. Simon ha sempre considerato la band in pausa – ha proseguito l’insider -, piuttosto che sciolta, e anche se non ci sono piani confermati al momento per loro di tornare Insieme ancora una volta, la sua ambizione e convinzione è che i ragazzi si riuniranno”.

Simon Cowell sogna ad occhi aperti: “Negli occhi di Simon, il miglior esempio per One Direction da seguire è sempre stato quello dei Rolling Stones, con i ragazzi che fanno i propri progetti di successo e poi tornano regolarmente insieme. Questo è il sogno ultimo di Simon per i One Direction”.

Proprio lo scorso mese Louis aveva confidato che non era affatto d’accordo all’idea di far fare una pausa ai One Direction: “Non è stata propriamente una bella conversazione. Potevo vedere dove stava andando. L’ultimo anno con i One Direction è stato probabilmente il periodo in cui ero più sicuro di me stesso. E poi, di colpo: Ok, pausa!”. Per poi aggiungere alcuni commenti sui suoi colleghi: “Prendi Niall, per esempio. È il ragazzo più amabile al mondo. Felice, fortunato, irlandese, senza senso di arroganza. Ed è senza paura. Ci sono volte che ho pensato: Vorrei un po’ di quello. Zayn [Malik, ex-membro], poteva relazionarsi con me a livello nervoso. Nel primo anno eravamo entrambi i meno sicuri. Ma Zayn ha una voce fantastica e lui ha sempre saputo di possederla. Liam ha sempre avuto una buona presenza sul palco, proprio come Harry, entrambi hanno avuto quella capacità. Harry si presenta molto cool. Liam sa tutto su come far smuovere la folla, facendo un po’ di ballo… E poi ci sono io”.