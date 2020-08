Quando uscirà il nuovo album di Adele? La risposta della cantante

Quando uscirà il nuovo album di Adele? Secondo diversi rumor la data di pubblicazione del suo nuovo progetto discografico sarebbe in programma nel 2021. Poco tempo fa il suo manager Jonathan Dickins ha ammesso che al momento non c’è un periodo per quando il progetto sarà disponibile: “Siamo tutti nella stessa barca, stai facendo delle cose e poi all’improvviso, il mondo si ferma. Uscirà quando sarà pronto. Non posso ancora fissare una data. Abbiamo della musica, certo, ma ci stiamo ancora lavorando”. Ora è arrivata la risposta della cantautrice britannica Adele Laurie Blue Adkins.

Qualche giorno fa la celebre diva della musica britannica è apparsa su Instagram per condividere un libro che ha appena letto, Untamed: Stop Pleasing, Start Living di Glennon Doyle e ha parlato del suo nuovo lavoro discografico.

Adele ha dichiarato su Instagram Story: “Se sei pronto, questo libro ti scuoterà il cervello e farà urlare la tua anima. Sono così pronta con me stessa dopo aver letto questo libro! È come se fossi appena volata dentro al mio corpo per la prima volta in assoluto. Whew!”.

Di fronte alle pressanti domande dei suoi followers sulla data di pubblicazione del suo nuovo album, la famosa e amatissima artista britannica ha risposto: “Onestamente non ne ho idea”.

Stay tuned per saperne di più!