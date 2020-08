Nek chiede scusa dopo lo show improvvisato al Twiga di Daniela Santanchè

View this post on Instagram

A quanto mi comunicano – e da quanto visibile su alcune storie Instagram – ieri al Twiga della Santanchè si è esibito Nek. Nonostante la chiusura delle discoteche, nonostante ieri i nuovi casi fossero oltre 1300 e nonostante le misure di sicurezza da mantenere – specie dopo lo scempio fatto da Briatore al Billionaire – le immagini sono eloquenti: persone ammassate a ballare senza protezione. Siamo alle solite. Mentre le persone perbene provano a rialzarsi rispettando le regole, la destra più becera usa i migranti come diversivo per poi sputare in faccia, quotidianamente, alla sofferenza e alla salute pubblica. Non è più ammissibile che ci siano due pesi e due misure. Le persone come la Santanché – che col ghigno truce continuano a farsi i cazzi loro a scapito di tutte e tutti – devono essere messe in condizione di non nuocere più al Paese. #giorgiameloni #fratelliditalia #fascisti #salvini #lega #leghisti #razzisti #mistificazione #realta? #migranti #covid_19 #coronavirus #covid19 #coronavirusitaly #briatore #twigafortedeimarmi #twiga #santanchè #nek