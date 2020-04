Reunion Spice Girls: Mel B e Mel C pronte per nuovi concerti

La reunion delle mitiche e indimenticabili Spice Girls è tornata nuovamente al centro delle cronache musicali poiché due componenti su quattro, vale a dire Mel B e Mel C, hanno annunciato che sono pronte per nuovi concerti dopo che il loro tour inglese ha riscosso grande successo.

Mel B ha infatti svelato durante alcune dirette Instagram con i suoi follower: “Voglio che accada di nuovo, tipo domani. Mi manca. Mi manca davvero. Mi è piaciuto molto essere in tour”.

Pensiero condiviso dalla Chilsom: “Stiamo facendo tutto il possibile per farlo di nuovo… è stato folle!”

Mel B ha aggiunto: “Penso che 13 spettacoli siano stati troppo brevi, anche se non abbiamo deciso di farne di più- Spero che ci saranno. È stato bellissimo. Abbiamo alcuni filmati personali dietro le quinte e vorremmo rilasciarli col passare del tempo. Per quanto riguarda un grande show filmato, purtroppo ciò non accadrà e siamo dispiaciute. Mi dispiace che non l’abbiamo fatto”.

Per poi aggiungere: “Abbiamo avuto un grande successo l’anno scorso. Gli spettacoli sono stati incredibili. La gente veniva dagli Stati Uniti – in tutto il mondo. Ogni notte c’erano così tante bandiere internazionali! Noi ragazze, ci sentiamo ancora. Abbiamo i nostri telefoni. Parliamo di opportunità. Mi piace pensare che in futuro ci saranno sicuramente più show delle Spice Girls!”.