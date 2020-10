Ritornerai 2 è il nuovo singolo di Random: il significato della canzone

Ritornerai 2 è il nuovo singolo di Random. Il singolo, scritto dallo stesso rapper 19enne e prodotto da Zenit e Mrts (Giuseppe Martines), si ricollega al brano “Ritornerai”, pubblicato nel 2018 prima dei numeri e delle certificazioni raggiunte dall’artista nell’ultimo anno e mezzo.

Qual è il significato di questa canzone? Le canzoni di Random, artista multi platino dalle incredibili doti autorali nonostante la giovane età, sono sempre nate dal ricordo di sensazioni e emozioni passate. Questo, invece, è il primo singolo dedicato esplicitamente a una persona, che è stata importante nella vita dell’artista.

Nel singolo l’artista ripercorre con una consapevolezza nuova tutte le fasi di una storia d’amore finita, rendendosi conto che a volte è meglio lasciare andare qualcuno piuttosto che cercare di trattenerlo a tutti i costi. La ballad, caratterizzata da un crescendo musicale e allo stesso tempo emotivo, mette in risalto le doti vocali dell’artista, mentre invita a non confondere l’amore con il desiderio di non restare soli.

Ritornerai 2 di Random: il video