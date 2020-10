Shot in the dark è il nuovo singolo degli AC/DC che anticipa l’album “Power up”, in uscita il 13 novembre e già disponibile in pre-order. Il nuovo singolo del celebre gruppo musicale hard rock australiano formatosi a Sydney nel 1973 vede di nuovo insieme Angus Young (chitarra solista), Brian Johnson (voce), Cliff Williams (basso), Phil Rudd (batteria) e Stevie Young (chitarra ritmica) nella loro forma migliore.

Per “POWER UP”, diciassettesimo disco della loro leggendaria carriera che arriva a sei anni da “Rock or Bust”, gli AC/DC hanno richiamato il celebre produttore Brendan O’Brien che aveva già lavorato in Black Ice (2008) e Rock Or Bust (2014). La band ha realizzato 12 tracce che mantengono intatto il loro storico e inconfondibile sound e la potenza degli elementi che più li caratterizzano.

Shot in the dark degli AC/DC: l’audio

La discografia degli AC/DC

1975 – High Voltage

1975 – T.N.T.

1976 – Dirty Deeds Done Dirt Cheap

1977 – Let There Be Rock

1978 – Powerage

1979 – Highway to Hell

1980 – Back in Black

1981 – For Those About to Rock We Salute You

1983 – Flick of the Switch

1985 – Fly on the Wall

1988 – Blow Up Your Video

1990 – The Razors Edge

1995 – Ballbreaker

2000 – Stiff Upper Lip

2008 – Black Ice

2014 – Rock or Bust

2020 – Power Up