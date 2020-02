Roy Paci e Gué Pequeno litigano su Twitter: lo scontro è infuocato

Roy Paci e Gué Pequeno hanno litigato su Twitter alcune settimane fa, scambiandosi accuse e anche insulti piuttosto pesanti. A 8 anni dal primo dissing tra i due, il 50enne cantante, compositore e produttore musicale originario di Augusta ha replicato agli attacchi e insulti del passato.

Paci aveva invitato ad un suo evento Gué Pequeno e i suoi “compari” (che si stia riferendo ai Club Dogo) per discutere del trattamento riservato al compianto Primo Brown, rapper dei Cor Veleno scomparso nel 2016.

La replica di Gué Pequeno è stata durissima e molto offensiva: “Essere insultati da Roy Paci, una delle pu**ane della musica italiana, parla di testi impegnati, Toda Joja Toda Bellezza… ma va******** va”. Il produttore Pierpaolo Peroni ha chiesto spiegazioni sempre su Twitter, ma il rapper è andato nuovamente giù pesante: “Sto ciccione di m***a”.

Roy Paci ha controreplicato: “L’unica cosa cicciona che ci sta qua è la tua spocchia da finto ominicchio. Nella realtà sei un cacasotto come lo sei stato a Milano quando ti ho invitato pubblicamente a venire al mio concerto per discutere di come avete trattato tu e i tuoi soci Primo Brown”.

Lo scontro tra i due artisti prosegue senza esclusione di colpi…