Louis Tomlinson in concerto in Italia: tre date a luglio 2020

Louis Tomlinson si esibirà in concerto in Italia per la gioia delle sue scatenate e numerose fan. L’ex componente dei One Direction sarà nel Bel Paese a luglio 2020. Il cantante ha rilasciato il suo primo album da solista intitolato Walls il 31 gennaio 2020.

Louis Tomlinson – Foto: Facebook

Il prossimo mese sarà in concerto in Italia l’11 marzo al Fabrique (SOLD OUT in meno di un’ora). Per quanto riguarda i tre concerti estivi di Louis, la prevendita generale dei biglietti sui circuiti Ticketmaster e Ticketone e nei punti vendita è partita il 31 gennaio scorso.

Louis Tomlinson in Italia: le date dei concerti estivi

mercoledì 29 luglio 2020 – MILANO, CARROPONTE

giovedì 30 luglio 2020 – PALMANOVA (UD), PIAZZA GRANDE

venerdì 31 luglio 2020 – ROMA, ROCK IN ROMA