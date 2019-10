Sam Smith e la sua singolare battaglia a favore del pronome loro

Sam Smith ha lanciato la sua singolare battaglia a favore del pronome loro mediante un post condiviso con i suoi numerosi follower di Instagram. Il 27enne cantante britannico, autore di singoli di successo planetario come Stay with Me e I’m Not the Only One, ha chiesto alle persone vicino a lui di non usare pronomi singolari come He bensì They/Them.

Sam ha annunciato: “Oggi è una bella giornata, quindi eccomi qui. Ho deciso di cambiare i miei pronomi in LORO / LORO ? (They, Them, ndr) dopo una vita passata in guerra con il mio genere ho deciso di abbracciarmi per quello che sono, dentro e fuori. Sono così eccitato e privilegiato di essere circondato da persone che mi supportano in questa decisione, ma sono stato molto nervoso nell’annunciarlo perché mi importa troppo di quello che la gente pensa ma… al diavolo! Capisco che ci saranno molti errori e errori di genere, ma tutto ciò che chiedo è per favore, per favore, provaci. Spero che tu possa vedermi come vedo me stesso ora. Grazie”.

Smith ha poi aggiunto: “Non sono ancora in grado di parlare eloquentemente a lungo di cosa significhi essere non binario, ma non posso aspettare il giorno in cui lo sarà. Quindi per ora voglio solo essere VISIBILE e aperto. Se hai domande e ti stai chiedendo cosa significhi tutto ciò, farò del mio meglio per spiegartelo, ma ho anche taggato qui sotto altre persone che combattono ogni giorno una bella battaglia. Questi sono attivisti e leader della comunità non binaria / trans che mi hanno aiutato e mi hanno dato tanta chiarezza e comprensione”.

Redazione-iGossip