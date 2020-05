Sziget 2020 annullato a causa della diffusione della pandemia da Covid-19

Sziget 2020 è stato annullato a causa della diffusione della pandemia da Covid-19. Il festival musicale si sarebbe tenuto come ogni anno sulla Óbudai-sziget a Budapest, in Ungheria, dal 5 all’11 agosto. Il nuovo Coronavirus ha messo in ginocchio tutto il mondo, seminando morte e povertà.

La notizia è stata annunciata mediante una lettera condivisa anche sui social oltre che diffusa alla stampa dal team di Sziget.

“Cari Szitizens, vi siamo molto grati per la pazienza dimostrata e per il vostro supporto durante questo periodo non semplice – si legge nella lettera -. Il governo ungherese ha appena ufficialmente comunicato che fino al 15 agosto 2020 non si potranno tenere eventi di grosse dimensioni e per questo, con immensa tristezza, dobbiamo prenderne atto e comunicarvi che quest’anno il Sziget Festival non potrà tenersi. Voi Szitizen avete sempre saputo creare una grande atmosfera all’interno del festival e ci devasta pensare che quest’anno non potremo incontrarci sull’Isola della libertà. Passare una settimana con voi ci fornisce sempre una grande energia necessaria per lavorare durante un anno intero”.

Per poi aggiungere: “Il nostro team ha lavorato duro per organizzare il festival al meglio, ma per la prossima avventura Sziget purtroppo dovremo aspettare fino al 2021. Anche se questa decisione è difficile da accettare, siamo altresì convinti che sia la scelta migliore per tutelare voi tutti ed anche chi lavora al festival. Riguardo alle informazioni sui ticket vi dobbiamo chiedere ancora un po’ di pazienza. Siamo già in contatto con i nostri partner deputati alla vendita e vi comunicheremo le info necessarie via email e sul sito ufficiale quanto prima”.

Per poi proseguire: “Il Sziget nacque 28 anni fa come un piccolo raduno che negli anni è cresciuto accogliendo nella sua famiglia persone provenienti da tutto il mondo. Conosciamo l’importanza della comunità e una grande tristezza pervade i nostri cuori all’idea di non potervi incontrare di persona ma vorremmo trasmettere positività nella consapevolezza che insieme si potrà venir fuori da tutto questo. Iniziamo a contare i giorni che ci dividono dal nostro prossimo incontro sull’Isola Della Libertà il prossimo anno! Take care & keep in touch, Sziget Team”.