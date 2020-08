Taylor Swift stabilisce un nuovo record: Folklore miglior debutto del 2020

Taylor Swift stabilisce un nuovo record: Folklore è già un successo, poiché è il miglior debutto del 2020. Il disco ha debuttato al numero 1 nella classifica degli album nella Billboard 200. Ben 846.000 copie dell’album solo negli Stati Uniti, nella settimana che termina il 30 luglio, secondo Nielsen Music / MRC Data. La celebre e amatissima cantautrice, attrice e compositrice statunitense è davvero al settimo cielo. I fan di una delle celebrità più pagate al mondo sono davvero felici ed entusiasti.

Negli ultimi quattro anni, le tre settimane migliori per qualsiasi album sono sempre di Taylor. Dal luglio 2016, i tre migliori risultati sono Reputation (1,24 milioni di unità, 2 dicembre 2017), Lover (867.000) e Folklore (846.000).

Folklore segna il settimo numero 1 della Swift nella classifica degli album di Billboard 200, come Janet Jackson. Davanti a loro nella lista delle donne più importanti ci sono Barbra Streisand, con 11 n. 1 e Madonna, con nove. Tra tutti gli atti, i Beatles hanno il maggior numero di album al numero 1, con 19.

Prima del folklore, Swift era in testa alla classifica con Lover (n. 1 per una settimana, 7 settembre 2019), Reputation (n. 1 per quattro settimane, 2017-18), 1989 (n. 1 per 11 settimane, 2014-15), Red (n. 1 per sette settimane, 2012-13), Speak Now (n. 1 per sei settimane, 2010-11) e Fearless (n. 1 per 11 settimane, 2008-09).